南韓女星Jessica（鄭秀妍）去年參加中國綜藝節目《乘風破浪 》第三季（浪姐3）人氣水漲船高，之後陸續參演多個綜藝節目，在中國擁有高人氣。近日，Jessica出席在深圳的活動，和男星吳建豪見面，沒想到兩人在寒暄時，吳建豪竟意外談到另外兩位少女時代的成員，讓現場瞬間尷尬。

吳建豪提及「Tiffany and 秀英」

Jessica日前在深圳出席活動時與吳建豪同台，兩人見面後開心用英文聊天，隨後吳建豪和Jessica表示「我們有共同的熟人，並先提及「Reggie」，隨後又提及表示「還有Tiffany and 秀英，我們在幾年前見過」，當時Jessica尷尬回應表示「Oh! Ok!」，不僅如此，吳建豪事後還在IG限時動態中Po出兩人合照，但背景音樂卻選用少女時代的《Gee》，讓大批網友直呼尷尬。

網：「Jessica露出了尷尬又不失禮貌的微笑哈哈」

影片曝光後也迅速衝上微博熱搜，不少網友直呼「場面真的太尷尬了」、「怎麼就剛好那麼巧，偏偏提到了卡姐隊內最討厭的兩個人」、「哪壺不開提哪壺呀！」、「社死現場，Jessica尷尬又不失禮貌的微笑哈哈」、「Jessica就像是上班假笑的我」，但也有不少網友幫吳建豪講話，「沒義務要完全了解她跟她前隊友的事情吧」、「沒關注的話，不知道很正常阿！」。

2014年無預警退出少女時代

Jessica原為南韓女子天團「少女時代」的團員，但在2014年時卻無預警退團，經紀公司當時發表聲明表示Jessica是因為無法兼顧個人和團體活動，逼不得已的情況下選擇退團，但Jessica隨後發聲明反控公司，「以不正當的理由要求我退出，感到困惑與不解。」表示自己是遭到成員和公司要求才被迫退團，「從相處15年以上的成員及公司要求我退團，因此受到很大傷害」，雙方說法有很大的出入，但在這之後少女時代剩餘的八人就未再跟Jessica有同台或同框的畫面。