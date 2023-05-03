最新Netflix熱播台劇《人選之人——造浪者》在4月28日全球同步上線，剛播出就衝上台灣Netflix排行榜。故事以台灣獨有的選舉風景為題材，劇情編排及眾多實力派演員都發揮高水準，立刻引起網路熱議。作為台灣首部政治幕僚職人劇，《人選之人——造浪者》到底在演什麼？有哪些不容錯過的亮點呢？快來看看《人選之人——造浪者》的3大熱議話題吧！

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一週《人選之人——造浪者》的網路相關聲量，4月28日在Netflix全球上線，全劇8集完整放出。許多人利用假期一口氣追完，紛紛在各大論壇包含Dcard、PTT分享觀影心得，劇集不僅討論度高而且幾乎零負評，讓相關網路聲量持續飆升，在4月30日到達最高峰，單日就有3,708筆。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

前所未有政治幕僚職人劇 被封「台劇天花板」

台灣首部幕僚職人劇《人選之人——造浪者》由《我們與惡的距離》、《疫起》導演林君陽執導，知名劇場編導簡莉穎搭擋插畫家厭世姬，雙編劇強強合作打造，集結眾多實力派演員，包含雙金影后謝盈萱、黃健瑋、王淨、陳姸霏與戴立忍等人。

劇情講述台灣獨特的選舉文化，一群幕僚團隊在水深火熱的選戰檯面奔走，在面對利益衝突時能否抱持初衷、實踐理想？

《人選之人——造浪者》雖然是以政治為基調，但劇情並不完全聚焦選舉與政治工作，更多圍繞在幕僚們的職場生活、愛情、親情，與自我價值實現等抉擇與成長。

雙金影后謝盈萱攜手王淨「力拼凍蒜」 為什麼劇名取「造浪者」？

《人選之人——造浪者》是謝盈萱首次挑戰職人劇，飾演公正黨文宣部副主任兼黨部發言人「翁文方」，劇中她更是一位政二代，肩負家族使命和自身理念，在總統大選期間，因為一場性騷擾事件槓上高層，試圖想改變現況下的政治生態。

此外，首集也透過翁文方點出幕僚都在做什麼，「我們是隱身在後臺的人，我們創造舞台，創造燈火，創造出你看到的，創造出你聽到的，創造出這些就會贏嗎？但如果什麼都不做，就會輸。我們的存在是讓候選人站在浪頭上，我們是造浪者。」此話不僅揭開幕僚們的故事，也點出劇名由來。

王淨飾演張亞靜，是一名文宣部新進組員，個性冷靜機警又聰明，是公正黨幕僚團隊的強力夥伴。不過在工作背後，她與戴立忍飾演的立法院長「趙昌澤」有一段不倫師生戀，甚至淪為當小三、被偷拍私密照，劇中王淨更有大尺度裸背戲份，她的故事也讓許多網友不捨。

3大網路名人「隱藏版客串」！連素人也超會演

不只主演大放異彩，《人選之人——造浪者》的客串角色也為劇集增添吸睛程度。例如劇中一角公正黨高階黨政主管「宋仲寧」，由呂捷飾演，在輿情會議上提出政策建議和學術知識，劇外他的真實身份則是補教名師兼YouTuber，被網友稱讚台詞口條清晰，台風極具說服力。

張家倫在《人選之人——造浪者》飾演記者「利民哥」，劇中經常跑黨部記者會，與翁文芳交情頗深。劇外他是導演林君陽學弟，畢業於台大戲劇系，更是Podcast《台灣通勤第一品牌》的主持人。

知名兩性作家H陳鴻儀也參演，飾演設計師「許驛成」，劇中他負責公正黨合作設計廠商募款小物的主視覺設計師，中間遇上合作糾紛，雙方在時下最熱網路論壇PTT、Dcard展開一場公關大戰。