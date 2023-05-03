新竹市長高虹安提出「0到6歲市府養」政見，如何兌現引發關注，高虹安3日表示，將逐步落實政見，已研擬公托與準公托托育補助，每月分別加碼500、1500元，並提升托育人員福利等，盼讓年輕人敢生敢養。

新竹市議會即將在本月中旬召開定期大會，議員也將首次審議高虹安上任後的追加預算，市議員曾資程指出，高虹安提出「0到6歲市府養」，且育兒津貼要從5000元加碼1000元提高到6000元，卻未見編入追加預算中，質疑難道是政見跳票？

對此，高虹安表示，0到6歲市府養的政策面向多元，社會處的部分已研擬要優先加碼送公托與準公托補助，每月分別為500元與1500元，已經落實在追加預算中，同時，托育人員的健檢、福利保障也將有所提升。

針對育兒津貼部分，高虹安說，一開始是希望比照台北市政府發放食物券方式，來作為育兒津貼發放，這部分也在一些立委協助下跟中央溝通，希望爭取透過食物券方式補助，而非現金。她表示，會逐步落實0到6歲市府養政策，也會好好跟議員溝通，說明每一步期程。

高虹安也指出，今年度預算由前市府編列，要追加預算有額度的限制，也因此這次預算上，無法完成所有政見，但都在逐步落實中，也多方尋求可行性，例如食物券等，中央態度仍非常重要，也會持續努力爭取。

高虹安強調，各縣市都在解決少子化問題，也是全台灣都必須要面對的，目的都是要提高生育率、讓年輕人敢生敢養，也是市府努力目標，並積極提出相關對策、努力溝通。

市府社會處也說明，因應中央相關規定的育兒津貼申領作業要點，地方政府不得就發放金額，額外提供同性質給付，但托育補助沒有限制，地方政府可自行加碼，因應市長政策，在今年追加減預算中，已提出加碼托育補助與托育人員福利政策。

社會處指出，目前家長將孩子若送托公共托育家園或公設民營托嬰中心，1個月能領5500元補助金 · 若送托準公共化保母或準公共化托嬰中心，1個月則能領8500元補助金，市府將針對送公托每月加碼500元、送準公托加碼1500元。

至於何時能上路，社會處則表示，仍須視議會是否通過，以及後續相關行政流程決定，但強調今年內一定會上路，為了鼓勵托育人員留任原機構，強化照顧品質，也將追加預算首度編列健檢補助與久任。