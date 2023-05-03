瞄準夏日飲品商機，飲料大廠紛推新品滿足味蕾新鮮感。黑松茶尋味日前邀請日本男星佐藤健擔任代言人，掀起台灣粉絲轟動，讓佐藤健難以忘懷的「臺灣春茶」今（3日）起開始販售，更加碼推北海道來回機票抽獎活動；金車柏克金則推「夏日5曲啤酒」 ，每一口都飽含熱帶水果的奔放果香，尾韻清爽並帶有淡淡麥芽的香甜氣息，相當解熱。

黑松「茶尋味」正式宣告推出全新產品「臺灣春茶」，以嚴選100％臺灣春天限定採摘的珍貴茶葉作為主角，運用溫差萃取工法，高溫萃香、低溫凝韻，融合青茶清新茶香及綠茶甘甜尾韻，以雙茶葉堆疊出前香、中甘、後回韻多層次風味，無糖、無香料更加突顯清新茶香、悠長茶韻；瓶身包裝上方以暈染的層次表現出雲霧山嵐繚繞的氛圍，底部綠色漸層則象徵遠方茶園的意象，外觀散發著濃濃的文青風格，由裡到外滿足視覺與味蕾的質感追求。

代言人佐藤健來台拍攝廣告期間初嚐新品「臺灣春茶」也為之驚艷，無糖卻又能感受到茶韻的回甘，大讚是日本少見的獨特風味，甚至表示是在日本也會想念的好味道。配合新品上市，品牌加碼推限時活動，即日起凡購買黑松茶尋味590ml活動限定商品任乙瓶（臺灣春茶、新日式綠茶），掃描瓶蓋內QRcode至黑松LINE官方帳號並成功綁定或註冊黑松會員，就有機會抽到「北海道來回機票」、「獨家佐藤健同款硝子杯」等多項好禮。

金車柏克金「夏日5曲啤酒」，68元。（金車提供）

金車柏克金推期間限定的「夏日5曲啤酒HOPFEN WEIZEN」，以德式小麥啤酒為基礎添入Hallertau Tradition、Monroe、Huell Melon、Sabro、Citra五種特選香型啤酒花，特殊的冷泡啤酒花工藝帶出百香果、 柑橘、杏桃、甜瓜交織的清爽果香。新品同樣遵循德式釀酒工藝，僅以水、麥芽、啤酒花、酵母作為原料，100％台灣新鮮釀造，是一款能同時享受飽滿啤酒花香氣與爽口酒體的創新版酒花小麥啤酒。

罐身以陽光灑落於海灘的景緻，融合繽紛的夏季聯想－海灘陽傘、搖曳的椰子樹，勾勒出悠閒的夏日渡假風情，啤酒花與麥芽巧妙點綴其中，呼應「夏日5曲啤酒 HOPFEN WEIZEN」飽滿的熱帶果香與德式釀酒工藝。目前陸續於超商以及各大量販通路上架。

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