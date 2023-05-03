和勤4月份兩大業務的營收分別為：汽車零件1.75億元，佔比83.53％；硬碟機構件（VCM Plate）0.31億元，佔比14.65％。大陸整體車市仍陷入降價促銷戰局，新能源車的銷售也受到波及，公司的燃油車大客戶訂單尚未完全回到過去水準，不過重卡零件、工業器械液壓泵零件、韓系車用零件等新訂單挹注，4月份汽車零件營收仍然逆勢持續增長。

和勤近年深化客戶關係有成，在全球解封之後，疫情前布局的產品訂單回流、重啟，填補了原本客戶需求還沒回到原有水準的缺口，即使中國車市消費仍在觀望，和勤的車用零件營收還能保持成長。公司表示，今年仍有許多新產品將在下半年開始出貨，包括美系電動車大廠新車款多項零件，加上新能源車的發動機定子、轉子零件也有機會在下半年出貨給大陸品牌廠。今年新產品出貨成長下，和勤營收逐月攀升，伴隨汽車產業逐步進入傳統旺季，下半年表現可望進一步再躍升。