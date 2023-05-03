女星劉雨柔去年恢復單身，與職業格鬥選手黃育仁（Jeff）結束近6年婚姻，長達2周都以淚洗面。今（3日）周刊爆料劉雨柔和小4歲T1聯盟台鋼獵鷹隊球星胡凱翔曖昧，但男方被起底疑似「無縫接軌」，讓前女友C小姐疑隔空嗆劉雨柔「清道夫」；對此，劉雨柔稍早回應了。

劉雨柔在IG限時動態PO自己的背影照，先謝謝鏡週刊和爆料，接著話鋒一轉，表示：「但夭壽骨不應該選在季後賽，一支球隊是多少人花心力在經營，多少人的淚水汗水在滋養，這樣怎麼還會有臉踏進人家球場看球？」最後喊話：「過好自己的生活吧！曬曬太陽讓腦子清醒一點。」下一篇動態，劉雨柔轉發老粉的力挺文，寫道：「真的是不要吃飽太閒，當這種跟蹤偷拍爆料的人。」

根據《鏡週刊》報導，劉雨柔被直擊與胡凱翔一同用餐、送洗衣物，兩人在社群平台的互動也被視為關係密切；劉雨柔3月在節目《小瑜星座》抽塔羅牌，被專家預言：「對的人即將出現，而且會夜夜開心」，如今爆出戀情，劉雨柔經紀人回應「她單身，正常交朋友，謝謝關心。」。

不過，這段曖昧情疑有插曲，根據《壹蘋新聞網》報導，胡凱翔的舊愛C小姐2月於IG未指名道姓開酸：「秀著搶來的垃圾很好笑」、「謝謝負責又不怕髒的清道夫幫我清」，眼見劉雨柔新歡的報導出刊後，也在IG限時動態PO「無言」的表情符號，相當耐人尋味。