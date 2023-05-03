施男不滿范姓女友要回按摩店上班，拳腳相向、不准離開他家，並恫嚇「不能離開、不能分手、不能報警」，否人就打死她。施男還將女友帶進中市1家曾發生過命案的汽車旅館，恫稱「此處曾有男女朋友因感情糾紛而發生分屍命案」，警告不能分手，范女因頭痛要求就醫，醫院護理察覺有異通報，法官依傷害、剝奪他人行動自由等罪判刑11月，得易科罰金，可上訴。

51歲施男在中市按摩店認識員工范女而成為情侶，兩人交往月餘後，施男不滿女友說要回按摩店上班，2020年10月22日深夜11時許在南區住處動手把她打得鼻青臉腫、多處擦傷。

凌晨兩人仍爭執不休，因范女手機響個不停，施男認定她隱藏秘密，將她的3支手機朝窗外丟擲，全部摔壞，還以「三不」恫嚇，不能離開他家、不能報警、不能分手，否則要打死她。

施男還拿澳門旅遊的紀念盃抵住范背部控制行動，24日晚間開車載她載到中市1家汽車旅館，在房間內恫稱：「此處曾經有男女朋友因感情糾紛而發生分屍命案，妳不能跟我分手」等語。施男並揚言：「如果妳報警的話會殺了妳」，「過幾年出來也會找人打死妳」，范女不敢求援。

26日晚間，范女以頭痛要求就診，施男隔天凌晨將她載到醫院，護理人員察覺有異而支開施男，通知家暴中心。

施男到案否認限制女友行動自由，辯稱，並未恐嚇分手就要殺她，期間多次外出找朋友吃飯、聊天，她都未報警；命案汽車旅館就在他家旁邊，他講分屍的事，還叫女友不要怕。

范女拿出兩人簡訊對話，她在簡訊中提到：「你打我3次，還嚇我如果離開你就殺死我，然後輕生」，「我真的很怕很怕我死掉，5天都沒辦法離開真的很怕」；施男則回傳：「我只是生氣嚇你，其實你懂得」等訊息。

法官以施男不知與女友和睦相處、理性溝通，因女友表示要去按摩店工作，而發生爭執毆打、摔手機，脅迫不得離去，未賠償損害及和解，依傷害、毀損及剝奪他人行動自由等罪判刑11月，得易科罰金。

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