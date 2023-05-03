日本建設公司熊谷組5月2日公布，跟其他公司共組的合資公司在施工中的北海道新幹線隧道工程，發生混凝土品質試驗報告造假情況。因混凝土強度可能未達標準，熊谷組等正在調查。

日本讀賣新聞報導，目前已通車到新函館北斗站的北海道新幹線，預計2030年度底要延伸到札幌站。熊谷組表示，發生報告造假的是位於俱知安町到二世谷町的羊蹄隧道工程。

從2022年10月左右起，施工單位在混凝土含水量及強度測量方面報告已完成必要試驗，但被前往現場查看的「鐵道建設、運輸設施整備支援機構」（簡稱鐵道、運輸機構）負責人員發覺造假。

北海道放送（HBC）報導，負責隧道工程的熊谷組等組成的熊谷合資公司（JV），在進行混凝土品質管理試驗時，應該在3個地方實施必要試驗，結果僅在一處實施卻謊報在3處實施等，不只一次造假報告。

鐵道、運輸機構負責人員4月20日到現場查看時察覺有異，要求熊谷合資公司報告實際狀況，熊谷合資公司在4天後坦承造假。

鐵道、運輸機構接下來將在調查混凝土強度是否有問題及其他工程有無類似情況的同時，進行徹底施工管理。