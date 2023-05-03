中信上櫃ESG 30(00928)8日開始募集，中信投信與台灣指數公司及台北大學合作，推出首檔上櫃ESG 30 ETF。（圖／鄭郁平）

首檔聚焦上櫃市場及ESG的ETF「中信上櫃ESG 30（00928）」將於8日至11日募集，該ETF追蹤指數為臺灣指數公司特選上櫃ESG30指數（上櫃ESG30指數），年化報酬率達21.4％，優於台灣加權指數的16.4％，將於5月下旬掛牌，可完整掌握上市櫃除權息行情。

中國信託投信和台灣指數公司，與台北大學合作，追蹤台灣指數公司特選上櫃ESG 30指數，再以ESG指標篩選出30檔上櫃龍頭股，前十大成分股包括元太、寶雅、中光電、環球晶、世界先進、中美晶、穩懋、大江、力旺、群聯，產業橫跨半導體、光電、貿易百貨、生技。

中信上櫃ESG 30 ETF年化報酬率達21.4％，優於台灣加權指數的16.4％，每半年收益入袋，年化殖利率達4.93％。

中信上櫃ESG 30ETF經理人張嘉祐表示，上櫃ESG 30指數透過嚴格的篩選，挑選出30家上櫃優質企業，讓投資人可掌握OTC三大魅力：上櫃爆發力（Outperforming）、ESG即戰力（Transform）、台股收益力（Cash Flow），並參與櫃買市場黑馬的爆發潛力。

上櫃爆發力（Outperform）方面，由於上櫃股票的股性較活潑，易受消息面影響股價波動，一旦有利多消息，就容易吸引買盤，若加上ESG篩選，整體投組的爆發力就更加十足。

比較台股市場的五項指數自2018年底至2023年2月24日的績效表現，上櫃ESG30指數的年化報酬率高達21.4％，相對上櫃30指數的17％、上櫃指數的16.9％、台灣加權指數的16.4％、台灣高股息指數的10.5％，更有爆發成長動能。

ESG即戰力（Transform），上櫃ESG30指數瞄準重大事件公布月份，在每年4月、6月、9月、12月定期進行指數調整，例如，4月企業年報公布旺季與12月的台灣永續評鑑分數發布，透過財務指標、流動性及ESG規範，進行投組排除、篩選，汰換具即戰力的個股上陣，讓指數績效能更上一層樓，也能增加防護效果。

台股收益力（Cash Flow），中信上櫃ESG 30採取半年配頻率，首次配息評價預計落在2023年12月。根據臺灣指數公司回測資料統計，上櫃ESG30指數自2019年至2022年的各年度殖利率分別為6.1％、5％、5.5％、3.2％及4.9％，相較上櫃30指數、臺灣加權股價指數及上櫃指數，除2022年之外，上櫃ESG30指數其餘年份均高人一等。

張嘉祐指出，因上櫃股票具備股本規模優勢、籌碼集中及股性活潑等特色，即將問世的中信上櫃ESG 30投組當中更透過流動性、財務能力及ESG指標，精粹出櫃買市場中的藍籌股，讓投資人可參與上櫃市場的成長潛力，也因股票走勢波動度大，感受度也更加提升。