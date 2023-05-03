根據永慶房產集團調查顯示，竹科園區周邊中古屋平均房價從5年前的每坪23.6萬元，上漲至去年的每坪38.5萬元；南科園區從每坪15.5萬元，上漲至每坪26萬元；中科園區周邊從每坪20.6萬元，上漲至每坪28.7萬元。近年新竹、台中、台南三大都會區房價漲幅均在全台名列前茅，而三大科學園區周邊房價更甚於各自縣市。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2018年美中貿易戰以及2020年全球新冠疫情影響下，台灣科技產業受惠於全球轉單效應帶動，新竹、中部及南部三大科學園區自2018年營業額2.6兆元，逐年成長至去年逾4.2兆億元，在園區產業聚落、帶動就業人口移入及居住需求，以及從業人員所得能力提升下，科學園區周邊擁有高所得買盤的購屋、置產需求支撐，也推升房市交易價格。

其中又以房價基期較低的南科周邊五年近7成的漲幅，帶動平均房價由1字頭直奔2字頭，漲勢最驚人。

陳金萍表示，南科園區位於善化區新市區交界，距離台南都會區相對較遠，園區從業人口更傾向在園區附近租房或購屋，讓台南科學園區周邊房市近年的快速成長，而台積電宣布3奈米製程進入量產投資擴廠，吸引國際半導體大廠艾司摩爾、GOOGLE及多家半導體中下游供應商進駐，創造了大量的就業機會，加上不動產價格相較於中、北部便宜，因此吸引不少投資、置產族群搶進。

老牌科學園區竹科園區就業人口已達17萬人，占新竹縣市人口的17%，購屋、置產剛性需求強勁，周邊房價持續走高，五年房價漲幅達63%。