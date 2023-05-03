國民黨北市第四選區（內湖、南港區）立委初選，台北市議員游淑慧與李彥秀都有意爭取黨內提名，並預計於7日起進行為期3天的電話民調作業。不過3日下午兩人在北市黨部主委黃呂錦茹的陪同下，無預警舉行記者會，游淑慧也在會中宣布禮讓李彥秀，退出黨內港湖區立委初選。

黃呂錦茹表示，謝謝新北市長侯友宜的居中協調，今天才有機會報告，為了黨內和諧跟團結，第四選區港湖區已經完成內部整合，並且宣布停止初選。黃呂錦茹強調，會把李彥秀留在港湖區繼續參選，游淑慧則前往艱困選區作戰。

游淑慧表示，先要向所有支持她的志工跟好朋友道謝，自己原本有10萬份文宣要派送，也臨時請他們都回家。游淑慧說，昨日跟侯友宜聊了很久，很多立委選區都面臨困難，因此自己願意退出成全，讓黨內加速整合與團結作戰。

李彥秀透露，2日坐下來與侯友宜好好喝杯咖啡談談，經過與侯的長談以後，經過思考以後會快速進行整合，離民調雖然只剩下4天，但兩人的目標是共同的。不論是在總統大選，或是未來拿回港湖區關鍵一席。李彥秀強調，大家都以大局為重，讓大家看到他們的團結，黨內摩擦越小，整合速度就越快。