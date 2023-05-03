陽明交通大學通識課「循環經濟」打破以往大班上課形式，採小組體驗的沈浸學習，透過虛擬的打遊戲開公司當CEO的數位學習模式，激發學生跨領域討論，廣受好評，也引起學生間熱烈討論。

循環經濟課程開課老師李榮貴，將數位學習科技結合實境體驗，透過遊戲化學習，學生玩線上遊戲開虛擬公司，可思考如何在企業永續經營中，找到循環經濟的模型來保護地球，總共5回合的遊戲與體驗，激發學生跨領域討論，讓上課也能學當CEO。

李榮貴說，課程應用荷蘭Inchainge公司所開發的The Blue Connection（TBC）循環經濟商業遊戲，讓學生從「做」中學的模式，學習創建循環經濟商業模式，課程是以一家虛擬電動自行車生產公司（TBC）為例，學生將4人1組扮演TBC新聘請的管理團隊，分別將代表財務副總、採購／設計副總、供應鏈副總和銷售副總的職能角色，團隊在5個遊戲回合體驗循環經營方式，打造可持續發展的未來。

學生也從團隊中，透過模擬循環戰略模式，體驗每一回合所做的每一個決定的影響，讓虛擬公司轉型為循環經濟模式且維持獲利，促使學生了解到「循環經濟不只提供新商機，且能幫助實現聯合國多項SDG目標。」

參加學生表示不同於以往制式課程，與隊友團隊合作，齊心達成整理目標，從中學到管理組織與循環經濟的議題，透過玩遊戲開虛擬公司，融入情境當中來思考，激發彼此的創意，沒想到上課也能玩得很開心。