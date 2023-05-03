奶奶踩著裁縫車發出的卡達聲，把對家人的愛統統縫製進衣服；由中華醫事科技大學幼保系教授鄭博真創作的《奶奶的裁縫車》繪本，邀來插畫家曾思琪繪圖，期能透過繪本引導孩子從平凡日常感受愛、表達愛和傳承愛，繪本參加大陸首屆紅披風圖畫書大賽徵件，還榮獲人氣獎，未來也盼能翻譯更多語文，推廣給更多國家兒童閱讀。

中華醫事科技大學今天起至15日在校內藝術中心舉辦《奶奶的裁縫車》繪本分享暨原插畫展，校長孫逸民、副校長張耀宗、醫事學院院長楊堉麟、通識教育中心副主任王靖婷、作者鄭博真教授、插畫家曾思琪，一起為活動揭開序幕，首日吸引不少師生到場參觀。

鄭博真分享，有感於社會型態從農業社會演變到資訊科技社會，家庭結構也從大家庭變為小家庭，親情逐漸淡薄、家人關係漸疏遠，讓他懷想童年時期，奶奶踩著裁縫車為家人製衣補衣的身影，以及裁縫車卡達卡達聲，期許透過繪本引導孩子，從平凡的日常生活中，發現愛、感受愛、表達愛和傳承愛。

鄭博真表示，《奶奶的裁縫車》繪本敘述奶奶的嫁妝裁縫車，陪伴著奶奶從青春少女到年華老去，奶奶幫自己、爺爺和媽媽做衣服，也幫孫子做被單、尿布和布偶，把對家人滿滿的愛，縫進一針一線，直到奶奶老花、膝蓋退化甚至生病住院，仍念念不忘用裁縫車為家人做衣服。

《奶奶的裁縫車》摹寫奶奶踩著裁縫車發出的卡達聲，描繪奶奶對家人的關愛之情以及家人

對奶奶無盡的思念，全書總共有19幅插圖。鄭博真迄已出版19本繪本，也曾贈送原創繪本給澎湖等8個縣市偏鄉和社福機構，期許繪本能帶動學童喜歡閱讀及養成閱讀習慣。校長孫逸民也盛讚他，透過繪本善盡社會責任。

值得一提的是，《奶奶的裁縫車》繪本完成時，適逢大陸首屆紅披風圖畫書大賽徵件活動，懷抱著希望能推廣台灣優質繪本創作，也希望大陸兒童有機會閱讀台灣的原創繪本，而參加該項比賽，評審結果榮獲人氣獎，該書也已於今年1月在大陸出版。