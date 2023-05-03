不少人喜歡用免治馬桶，一名網友表示，朋友和妻子為了要不要裝免治馬桶而爭執，他好奇免治馬桶是不是真的很好用？貼文曝光，全網友一面倒推薦加裝免治馬桶，「後悔沒早點買，用過就回不去了」，也有人說只有基本噴水功能的，1千塊都不到。

原PO今（3）日於PTT八卦板指出，朋友和妻子最近為了要不要裝免治馬桶吵得不可開交，朋友妻子認為免治馬桶不僅方便，也能省下衛生紙，但朋友覺得要多花好幾萬，用衛生紙擦一擦也能乾淨，他覺得兩邊說的話都很有道理，好奇問「免治馬桶真有那麼好用？」

貼文曝光，多數人說用過就回不去，「沖過後，只需要用一張衛生紙擦乾，完全沒大便」、「超棒，用過真的覺得怎麼沒早點買」、「超讚！用過就回不去了」、「超好用，現在覺得沒洗都髒髒的」、「沒用過不會知道它的好」、「說真的很好用，衛生紙只是擦乾而已，很省了！真搞不懂每天都要用的東西幹嘛省」。

留言中也有人說只有基本噴水功能的很便宜，沒有原PO說得這麼貴，「哪有好幾萬，幾千塊就有了」、「用過就回不去了」、「2千就有水壓式的了」、「一台好幾萬？被騙了吧」、「只有噴水功能的話，連1千元都不用」、「便宜的8000元，不要電動用手動的更便宜」、「一台才1萬好嗎？」