世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，首季營收及毛利率下滑，主因客戶代工需求減少，使首季晶圓出貨量降至41.4萬片，季減6％、年減45％，稼動率季減約9個百分點、產品平均售價（ASP）季減3％，以及新台幣匯率升值3％、其他收入減少等影響。

以產品營收觀察，世界先進首季電源管理、大尺寸面板驅動IC、其他、中小面板驅動IC分占69％、20％、6％及5％。其中，隨消費電子產品進行庫存回補，大尺寸面板驅動IC營收季增達67％，中小面板驅動IC持平，電源管理及其他產品則分別季減23％、36％。

展望第二季，世界先進總經理尉濟時表示，公司開始看見消費電子產品客戶晶圓需求增加，假設新台幣美元匯率30.4元狀況下，預期第二季營收回升至94～98億元，季增約14.8～19.7％，毛利率介於29～31％，營益率介於16.5～18.5％，維持與首季相當。

尉濟時指出，雖然部分客戶晶圓需求本季逐漸回升，但整體終端市場需求仍相對疲弱，且仍有些客戶正進行庫存調整，使世界先進訂單能見度維持約3個月。目前預估第二季稼動率將季增4～6個百分點，整體月產能約27.4萬片晶圓、季增2％。

黃惠蘭說明，雖然部分客戶需求復甦將帶動稼動率提升，但部分效益估被產品平均售價季減4～6％、晶圓五廠折舊增加、電費增加影響毛利率約0.5個百分點等負面因素抵銷，故毛利率與首季相當。

產品組合變化方面，由於大小尺寸面板驅動IC及部分消費性電源管理IC需求回溫，世界先進預期0.18微米以下的先進製程占比，第二季可望較首季的38％進一步提升。以應用別來看，中小尺寸面板驅動IC占比第二季亦將提升。