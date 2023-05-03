觀察噴墨印表機市場表現，2022年臺灣噴墨印表機總出貨量為221,141台，年對年成長1.4%，為本土疫情爆發後連續第二年呈現年對年正成長表現，主要受惠於上半年疫情高峰期間家庭用戶的採購；在雷射印表機市場方面，2022年總出貨量為138,107台，年對年衰退6.1%，受到高階機種易於優先取得晶片供應鏈出貨之影響，低階黑白雷射在2022年出貨吃緊進而影響整體雷射市場總量，然而40頁以上之商用雷射印表機種則因醫院專案與超商出貨的量能支撐，年對年逆勢成長16.2%。

IDC台灣助理市場分析師盧怡均表示：「2022年初時市場面臨嚴重供給不足的狀況，下半年未待貨量回補但需求端已開始放緩。消費者因過去兩年疫情高峰時自購印表機的需求已被滿足，加上解封後消費支出轉向旅遊和休閒活動，下半年的開學季與雙十一等促銷活動的熱度未如以往。」在此國內經濟衝擊下，不僅家用市場需求降溫，政府和企業採購在印表機的需求亦略有緊縮。展望2023年，家用市場需求預期仍呈現疲軟，商用市場則有機會於大型醫院專案換約的挹注下拉抬成長。

再觀察到雷射影印機的市場表現，2022年整體出貨量為29,759台，較2021年整體出貨量下滑5.2%；雖有超商與保險業專案挹注下半年的影印機市場，但上半年延續2021年供應鏈不穩影響出貨量，需求面也面臨到多數企業在疫情趨緩後走向Hybrid-Work(混合辦公模式)在公司辦公時間減半的挑戰，導致影印機整體量能難以提升；其中又以租賃中小企業最多的黑白機種出貨量下滑最甚，年對年下滑18.9%，IDC台灣研究經理呂孟蘋表示：「接近兩成的黑白機種跌幅顯現中小企業對於列印設備租賃預算更趨保守，同時透露出中小企業對於內部基本流程的文件單據等列印需求，顯著轉向數位化來取代簽名核銷的趨勢。」雖然黑白影印機的需求顯著下滑，但彩色影印機需求則年對年有5.3%的成長，IDC台灣研究經理呂孟蘋指出：「隨2022年底國門開放，首批受益的產業必為旅行飯店等業者，展望2023年，彩色影印機占整體市場比例將維持近六成，尤其在產品促銷與活動推廣上，彩色列印能將為企業不可或缺的行銷助力。」