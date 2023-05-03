湖口鄉405巷農地倉庫，被查報列為第2案強制執行。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

縣府對湖口鄉列管5處農地倉庫採取強制執行，4月底拆除1家後，工務處人員3日執行第2案，到場時發現業者已自行拆完，可見遏止農地違章確有嚇阻成效，其旁的1家農地倉庫將在下周執行，稅務局指依法都要課徵房屋稅。

在湖口鄉長嶺路405巷的農地倉庫，是面積205平方公尺，高5公尺的鋼構鐵皮屋，地主未在期限內改善完成，期間陸續查報及裁罰，未達到效果，縣府通知強制執行令。

工務處人員到場發現業主已全部拆除完畢，並請台電、自來水及瓦斯公司確認無維生管線，以免有營運可能，也向地主再次宣導，切勿知法犯法。

工務處副處長陳盈州表示，5月起將每周強拆1間農地倉庫，以今年拆除違章229萬元預算，預估將能再拆除15件以上違章建築，在業主自行拆除違章旁的1家農地倉庫，將在下周強制執行。

工務處已請各公所加強農地巡查並定期查報違章，只要發現施工中農地違章案件立即回報，並令地主立即自行拆除，若未能於期限內改善完成，縣府將排入拆除期程強制執行，展現鐵腕。

縣府稅務局表示，查報農地搭建鐵皮屋作工廠、倉庫使用的違章，因拆除前的房屋屬房屋稅課徵範圍，即使現況已拆除，仍應補徵房屋拆除前的房屋稅。

如去年10月查報的農地倉庫，面積約2200平方公尺，4月經縣府拆除，仍會補徵去年10月至今年3月的房屋稅，地主應於拆除完成日起30日內，向該局申報註銷或更正房屋稅籍，即可停止課徵全部或部分房屋稅。

稅捐局指出，違章建築房屋不會因為有繳納房屋稅而變成合法，違章房屋都應該在建造完成日起30日內，向該局申報設立房屋稅籍。