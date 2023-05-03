香港是全球物價最高城市之一，地狹人稠、房價驚人，一個停車位售價近百萬美元。香港政府宣布5月起將法定最低工資水準上調2.5港元，相當於不到新台幣10元。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，香港特區政府5月1日宣布，即日起法定最低工資水準由每小時37.5港元微調至每小時40港元（約新台幣157元），引發各界不滿。

英國慈善團體樂施會（Oxfam）港澳台地區主任黃碩紅說：「我們認為這令人難以接受。這無法滿足在香港生活的基本需求。」

黃碩紅表示，香港一直是全球生活開銷最高的城市之一，這種幅度的調升對港人來說影響不大。

根據經濟學人資訊社（EIU）2022年發布的全球生活費用指數（Worldwide Cost of Living Index），紐約、新加坡和以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv）名列前3， 香港與洛杉磯並列第4。

相較之下，紐約最低工資為每小時15美元（約新台幣461元），洛杉磯為每小時16.78美元；特拉維夫最低工資從每小時8.27美元到8.45美元不等，取決於總工作時間。新加坡為各行各業制定不同的最低工資，僅適用於公民和永久居民。

樂施會敦促香港政府將法定最低工資提高到至少每小時45.4港元（5.78美元），還說此次調漲「幾乎可以忽略不計」。

香港社區組織協會（SOCO）則提議將最低工資提高到每小時至少53.4港元（6.8美元），並認為香港應效仿其他國家，將最低工資設定在中位數的1/2到2/3。

根據政府統計處統計，香港去年的時薪中位數為77.4港元（9.86美元）。

香港法定最低工資不適用於留宿家庭的外籍傭工；這些來自菲律賓和印尼等國的外籍傭工，是香港經濟和社會結構重要的組成部分。