宜蘭縣代表隊參加全國中等學校運動會，拿下24金19銀14銅，全國排名在非六都第1名，今天（3日）縣長林姿妙表揚績優選手，肯定選手的表現，宜蘭縣各項賽事中，最大的亮點是輕艇，輕艇就囊括10金4銀4銅的佳績。

宜蘭縣代表隊今年4月22日至27日參加全中運，輕艇成績最亮眼，勇奪10金4銀4銅，羅東高商學生吳亭儀就拿下高女組靜水標桿單人K艇、C艇金牌，吳亭儀不只今年奪得2金，她連續3年參加全中運賽事，就已獲得6面金牌。

划船項目也是宜蘭縣的強項，繳出7金6銀3銅的成績，游泳項目拿下3金3銀，田徑2金2銅，體操1金3銀1銅，自由車1金1銀，其他如柔道、角力等項目都有奪牌。

縣府教育處說，除了羅東高商吳亭儀在輕艇有傑出表現外，復興國中學生黃初晴在游泳賽事包辦了50公尺自由式、50公尺蝶式、100公尺自由式3面金牌；復興國中學生石巧柔、陳俐岑也分別在鏈球與標槍項目中，皆以破大會紀錄之姿奪金。

林姿妙表示，縣內體育傑出選手培育根本，最重要是透過學校體育的推動，縣府長期投注訓練經費補助學校及團隊，提供選手完善培育訓練環境，未來會繼續打拚努力，讓宜蘭運動風氣能蓬勃發展，成績蒸蒸日上。