陳麗娟作品《且行且珍惜》利用抽象手法厚疊絢麗美景。（陳淑娥攝）

台中巿美術家接力展今年度首展「如歌行旅－陳麗娟油畫創作展」，即日起至28日於葫蘆墩文化中心展出。陳麗娟自教職退休後習畫，短短10年在藝術舞台上發光發熱，她擅長點線面筆法及繽紛用色，將生活中美感經驗呈現在動人畫作中，歡迎民眾前來欣賞。

「學習繪畫真是個美麗的意外！」藝術家陳麗娟表示， 10年前退休後在朋友邀約下學畫，從素描基本工學起，繪畫素材由鉛筆素描拓展至色鉛筆、炭筆、水彩、旅行速寫，期能運用不同媒材、不羈形式的繪畫技巧，透過形色將生活體驗與感受，轉化成一幅幅動人畫作。

陳麗娟善用色彩造型勾勒愉悅歡欣的畫面氛圍，作品《春色滿園關不住》彩繪一片春意生機勃勃、如詩如畫，《如歌行旅》及《且行且珍惜》則利用抽象手法厚疊出多彩層紋的巨石山巒、陡峭蒼翠的林間山谷的絢麗美景。

陳麗娟有次於美術館欣賞畫作，意外發現窗外光線將人影反射其中，從而發想創作《走進畫中》，使用繁複及層次堆疊的筆觸創造真實虛幻交織的情境。她提到，4年前嘗試挑戰、參加比賽後多次獲獎，開啟繼續學畫的動力。

葫蘆墩文化中心指出，陳麗娟擔任教職30年退休後接觸繪畫領域，短短10年即在藝術舞台上發光發熱獲得許多獎項，她藉由擅長的點線面筆法、豐富繽紛用色表現各地風土民情，將生活中的美感經驗在畫作上詮釋人生如歌、平凡純真的動人美景，歡迎民眾即日起至28日前來欣賞。