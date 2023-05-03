針對國民黨立委今赴NCC抗議鏡電視審查會，行政院長陳建仁3日下午表示，NCC是獨立機關，國會議會應予尊重，不應藉個案審查做介入任何干預，這是很壞的示範。

陳建仁是在參加台灣高檢署查緝詐欺及資通犯罪督導中心揭牌儀式時，作以上表示。

對於外界拋出政府打詐不力，陳建仁說，打擊詐騙是重要治安工作之一，技術上要不斷精進，而且還要修法，目前已刻不容緩，不能等到下屆總統才來進行，打擊詐騙相當重要，已請政委羅秉成督導相關部會進行精進，明天的行政院院會就會提出打擊詐欺行動綱領1.5版，包括修訂打詐五法。

他強調，打擊詐騙已有對策，今天特別來這裡，就是希望跨部會做整合，確保民眾財產安全。

至於外界提出在各鄉鎮興建小型核電廠一事，陳建仁說，自從前年的公投以來，大多數民眾都反對核四廠建立，非核家園及淨零排碳已經是台灣的共識，也是全球的趨勢，核電廠及核融合在技術上是否安全，價格上是否平價，技術上是否能落實，都需要考慮。

此外，媒體問到中國反間諜法7月1日上路，台人在大陸風險是否增加？陳建仁說，在修法之前，中國已就反分裂法，恣意逮捕台灣民眾，限制其人身自由，民眾要到中國大陸去，一定要很小心，注意自己的人身安全，要提高警覺，要確保安全無虞後，才前往中國。

陳建仁說，在疫情緩解，兩岸人民都希望恢復健康正常交流時，中國這樣的恣意限制台灣民眾的人身自由，相信對兩岸正常交流是有所傷害的。