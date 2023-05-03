花蓮蛋糕名店「提拉米蘇」創辦人劉敏賢秉持「取之社會，回饋社會」的精神與理念，捐贈一輛部落關懷訪視車予花蓮縣政府，強化照顧原鄉的服務量能。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣幅員遼闊，縣府原住民行政處如要深入部落訪視，不僅需花費大量行車時間，有時還會碰到車輛調度不易的問題，花蓮蛋糕名店創辦人輾轉得知此事，秉持「取之社會，回饋社會」，今捐贈一輛部落關懷訪視車，強化照顧原鄉的服務量能。

花蓮蛋糕名店「提拉米蘇」創辦人劉敏賢曾負債700多萬元，卻因阿嬤「還了債，起了家」的一句話，努力向上，成功從谷底翻身後創辦蛋糕店，雖進口歐美原物料製作糕點，卻將差價回饋給消費者，最後以平價、高CP值打響名號，成商界與民間的勵志佳話。

「認真、專注、熱情，是我用人的標準！」劉敏賢說，在自己經營的事業體中，對待員工猶如家人，在社會上則秉持著「取之社會，回饋社會」的精神與理念，即使為事業奔波也不忘反饋，得知原民處對原鄉社福照顧的困境後，經社會處長陳加富的引介，在今天捐贈一輛部落關懷訪視車，盼能強化對原鄉長者預防、關懷及連續性長期照顧服務的業務動能。

縣長徐榛蔚表示，全縣原鄉設有103處文化健康站、6處賽普照顧站、13處原住民族家庭服務中心，及遍及全縣各處的社會安全網據點，但礙於地理因素，原民處同仁往返執行訪視及關懷業務，用車時間冗長、車輛調度不易，若遇部落歲時祭儀密集舉辦時期，山路與海線的阻隔，更加重困難與危險，不過「提拉米蘇」捐贈的關懷訪視車，猶如天降甘霖，大幅提升同仁的效率與安全。

原民處輔導行政科長伊虹比岱感謝「提拉米蘇」的義舉，允諾將會妥善運用資源，深植原鄉，成為穿梭服務每個部落長者的暖陽；原民處代理處長督固撒耘則代表徐榛蔚致贈由一座著名木雕工藝家吳乾坤的作品「厥美（絕美）」予劉敏賢，表達崇高敬意與謝忱。