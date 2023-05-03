立委鄭正鈐3日獲得國民黨提名，將代表國民黨競選連任新竹市立委，鄭正鈐痛批民進黨仗著國會過半的優勢，不斷行使多數暴力輾壓民意，造就「失能」、「缺德」的政府，強調他將以「正直、正義、正能量」的競選基調，凝聚所有力量，共同為民眾拼好日、贏未來。

鄭正鈐表示，台灣正面臨著許多的挑戰與問題，諸如兩岸關係、能源政策所影響的經濟發展以及缺水、缺電等各種匱乏問題。但蔡政府沒有解決問題的能力，卻只會讓問題不斷重複上演，人民重複受罪，就像每年都在缺蛋，每年都讓國人擔心缺水跟缺電，這就是政府失能。

鄭正鈐也說，台灣要維持和平或是走向戰爭？要繼續在錯誤的能源政策中繼續忍受缺水、缺電之苦，還是要充分享有免於匱乏的基本人權？在這次選舉將產生關鍵性的影響。

他指出，蔡政府錯誤的能源政策，不但讓台灣陷於缺電的危機之中，還導致電價狂漲連帶物價狂飆，讓國人的薪資成長永遠趕不上物價上漲，人民的日子過得苦哈哈。他強調，這些都是民進黨仗著國會過半的優勢，不斷行使多數暴力輾壓民意，造就一個「失能」與「缺德」的政府。

鄭正鈐說，民進黨採取激進抗中、親美反中路線，任憑兩岸關係惡化，隨美中關係急劇惡化，台灣更曝露於美中衝突風險之下。他指出，從地雷島、全動法列冊動員未成年孩子、到成為美國彈藥庫，這一連串所製造的兵凶戰危肅殺之氣，都在加速促使台灣走向戰爭的風險。

鄭正鈐強調，他除了將努力推動更多有利民生的立法，為民眾爭取權益，讓民眾充分享有免於匱乏的自由之外，也將努力督促政府，促進台海兩岸的和平與穩定。同時，也會推動青年創業、就業和學習相關政策，幫助年輕人實現夢想，並促進產學合作，為新竹市的經濟發展和新創環境打造更多的機會與空間。