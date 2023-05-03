新北林口及桃園龜山近年來新建案增加，人口成長、交通量需求大增，造成林口交流道常塞車，為紓解車流，新北市議員蔡淑君拋出「第三交流道」構想，且推薦地點落在林口南勢里與桃園蘆竹交界處，認為能有效解決地壅塞繁忙的車流量。

蔡淑君表示，依公路總局去年的林口匝道日車流量公告，南向與與北向交流道進出日車流量高達3至4萬輛車次，比起國道一號主幹道平均日車流量達1萬7490輛次，多出快3倍，顯見當地壅塞繁忙程度。

蔡淑君建議，增設第三交流道連結轄內整體開發區，也可紓解林口交流道長期壓力。最重要的，今年7月即將上路的1200月票方案，蔡也播放多年來向侯市長爭取與地方開會影片，希望吃到飽月票方案搭乘捷運方面，可以納入機捷，幫通勤族省下約3000元的交通費。

對此，交通局長鍾鳴回應，「第三交流道」上個月已送中央審議評估；市長侯友宜則樂見其成表示，對於民眾好的事情，他都會支持，但因為此路段會牽涉到其他縣市，他將會把此提議送至基北北桃合作交流平台，與其他縣市首長、專家共同討論。

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