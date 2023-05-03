北市警再傳風紀案件！新北市警方日前偵辦詐騙集團案件時，意外發現北市大同分局寧夏路派出所葉姓所長，疑似與犯嫌有聯繫，並將多份資料傳給對方使用，士林地檢署、新北市刑大及警政署督察室，3日前往寧夏所及葉的住處搜索，據悉查扣4萬多元的疑似不法所得，全案現正偵訊中。

據指出，葉姓所長涉及偽造文書罪，疑似將資料交給詐騙集團利用，衍生使公務人員登載不實的犯行，葉是否從中收取好處，目前正由政風人員調查中。

葉姓所長原本是刑事局兩線三星警官，但當年遭前女友指控，趁她睡覺時取走她的信用卡，還拿去盜刷，葉事後被記過、懲處，並被調往陽明山國家公園警察隊（現為保七），6年多前降調兩線二星回台北市，派至寧夏所擔任所長2年多，這段時間表現正常並無異狀，突然遭到逮捕、搜索，同仁都十分驚訝。

據指出，士林地檢署指揮新北市刑警大隊，今天上午9時許，由主任檢察官曾揚嶺帶隊，檢察官江玟萱到場，帶走葉姓所長1人，扣手機，目前正在新北市刑警大隊偵訊當中，稍晚將移送士林地檢複訊。