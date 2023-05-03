台南水情嚴峻，正值山區芒果結果期，農民卻面臨無水可用的窘境，南區水資源局與台南市政府合作，4月中旬開始調派水車從虎頭埤水庫載水到山區，讓農民取水澆灌來穩定收成，半個月來已載運約5500噸農業灌溉水，供農民使用。

台南芒果開花期約在1到3月，結果期為5月到6月中旬，到了6月下旬至7月為果實成熟、採收期；玉井、楠西、左鎮及南化區是台南重要的芒果產地，今年春雨不如預期，目前正是芒果結果期，果樹若無足夠的水份，果實恐會長不大甚至落果。

近期南部地區主要水庫集水區降雨為歷年同期的4到6成，且低於百年大旱同期，各河川流量持續降低，野溪甚至乾涸。為解決山區灌溉問題，南水局偕同南市府4月12日起，從新化虎頭埤水庫載水提供山區農民灌溉，並於楠西、玉井、南化及左鎮等地設置29處取水點，協助農民度過難關。

南水局說，目前正值南部地區抗旱最後一哩路，除穩定提供民生、農業、工業等用水標的用水、並嚴控水庫出水量，也提醒國人目前旱象尚未緩解，在梅雨鋒面來臨降下甘霖前，籲請民眾及各產業用水大戶持續配合政府落實相關節水措施。