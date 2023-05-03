國內食品大廠泰山食品廠因經營權之爭，公司派、市場派紛爭不斷，泰山公司指控市場派董事劉偉龍刑事局報案，誣指獨董杜英達遭恐嚇，於4月20日泰山審計委員會期間偕同刑事警察局林姓隊長，率領員警違法搜索泰山，帶走杜英達，導致議事中斷，泰山董事詹皓鈞3日下午在律師陪同下到台北地檢署對劉偉龍、林姓隊長2人提告違法搜索等罪。

詹皓鈞強調，對方帶走會議主席，導致審計委員會沒辦法開下去，嚴重影響到股東權益、員工紅利等重大議案的進行，因此這些行為實在誇張。

詹皓鈞並表示，杜英達被帶走後，是被帶到公司樓下去見龍邦集團幕後老闆朱國榮。朱國榮出現在公司和獨董交談，目的是什麼？是要掏空泰山嗎？朱的行為讓他匪夷所思。

對此，刑事局日前聲明，本案是當日收到有黑道危害的報案，遂派員前往查察，等到釐清並確定無安全顧慮後，警方即離開現場，絕不會介入公司企業內部紛爭。

泰山公司表示，4月20日召開召集薪酬委員會、審計委員會及董事會，原預計討論股東盈餘分配案、委任經理人員工酬勞發放建議案及相關議案審查。但龍邦市場派董事劉偉龍竟偕同刑事局員警衝入泰山違法攝影、搜索泰山，干擾議事進行。

當時出席會議的獨董杜英達稱「我沒有被恐嚇，我是律師，怎麼會被恐嚇」、「先讓我把會議主持完」，「我們現在是審計委員會」、「沒相干的人先離開」，劉偉龍等人遂暫時退出，之後再回到會議室，將杜帶走。

泰山認為，劉偉龍為台大法律系畢業，嫻熟法律規定，刑事局林姓隊長及員警則身為執法人員，竟均視法律於無物，為爭奪公司經營權，阻礙私人公司會議進行，以誣告他人涉嫌恐嚇為幌，強行進入公司會議場所進行違法搜索、攝影，最後並將獨董帶走，2人涉嫌誣告、侵入住宅、違法搜索及強制罪。

泰山強調，劉、林行為造成當天會議中斷，無法審查股東盈餘分派案、委任經理人員工酬勞發放建議案及相關議案，對公司、股東及員工之權益影響甚鉅，為維護公司、股東權益，決定提告，亦不排除對2人提出民事求償。