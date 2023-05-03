延續第1季強勁成長動能，信邦4月合併營收為29.12億元，月增0.45%，年成長17.64%，再創單月歷史新高，累計前4月合併營收為114.25億元，較去年同期成長21.32%，創下歷年同期新高。

信邦指出，4月合併營收之成長，係醫療及健康照護、汽車、工業應用、通訊及電子周邊等產業之銷售分別較3月成長5.67%、0.38%、1.75%及9.83%，累計前4月合併營收為114.25億元，亦為歷年同期高點，醫療及健康照護產業成長13.85%、汽車產業成長33.24%、綠能產業成長61.88%、工業應用產業成長21.97%、通訊及電子周邊產業減少22.09%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收83.83%；連接器及零組件銷售佔16.17%。

產業別的銷售分佈，綠能產業佔合併營收33.14%；工業應用產業佔27.15%；通訊及電子周邊產業佔16.46%；汽車產業佔14.53%；醫療及健康照護產業佔8.72%。

信邦因MAGIC五大產業客戶訂單強勁，業績在淡季中衝出好表現，第1季合併營收84.66億元，季增5.76%，年成長21.59%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率26.12%，較去年第四季24.62%增加1.52個百分點，較去年同期25.72%增加0.4個百分點，單季稅後盈餘8.93億元，較去年第4季5.97億元成長49.57%，較去年同期6.80億元成長31.32%，單季每股盈餘為3.75元，稅後淨利及每股淨利均為公司成立以來之歷史高點。