此將讓法巴銀行得以充實其資本和流動性緩衝；與此同時，歐洲銀行正在試圖重振人們對銀行業的信心。

法巴在周三表示，由於在法國市場的淨利息收入微幅上揚，第一季營收為120.3億歐元，超過該行自己彙編的分析師預測117億歐元。

在營收的細項上，證券交易的收入減少1.8%，但是表現仍優於部分競爭同業，例如德意志銀行第一季在該項目營收減少17%。

法國巴黎銀行第一季的固定收益、外匯和大宗商品(FICC)交易的營收增加9%。

同一期間，美國的高盛第一季的FICC銷售則暴跌17%，為39.3億美元；股票交易的營收也減少7%，來到30.2億美元。

在二月結束了出售美西銀行(Bank of the West)的交易，讓法巴銀行產生了29.5億歐元的資本收益，協助法巴將一級資本充足率(CET1)提高到13.6%，高於第四季的12.3%。

該歐元區第一大銀行第一季淨利為44.4億歐元，符合預期，並高於去年同期的18.4億歐元。

該集團第一季的流動性比率也上升了10個百分點，達到139%。風險成本(即貸款違約的撥備資金)低於預期，為6.42億歐元。

在投資銀行以及商業和零售分行的推動下，法巴銀行第一季銷售為年增1.4%，至120.3億歐元。

法國巴黎銀行表示，該行有望在2023年實現「強勁成長」。

法巴銀行也確認了2025年的財測目標，包括到2025年的有形股本收益率(ROTE)達到12%左右，以及2022~2025年的淨收入年均成長率超過9%。

該行表示，價值50億歐元的股票回購計畫將按計畫進行。首批25億歐元資金於今年3月獲批准，鑑於瑞士信貸破產後不久，分析師認為這一措施令人安心。