今年邁入第七屆的2023「APP移動應用創新賽」，是Apple認證全台最大iOS App競賽，得獎者除有機會獲得MacBook Pro14吋、iPad Pro、iPad Air等Apple主機外，前三名獲獎者可參加9月於浙江大學舉辦的大中華區總決賽。

為鼓勵國內學生們展現對程式設計構思的與熱情，今年特別區分創新／創意兩組賽道，作品主題只要依競賽推薦的應用領域及社會關注的議題，提供解決方案，即可自行命題透過大賽網站報名，並於5月29日前提交參賽作品企劃書。競賽說明及報名：https://lihi2.com/sHKlH。

由Apple Education Taiwan、逢甲大學Apple區域教育培訓中心（RTC，Regional Training Center）、東海、靜宜、文化大學及淡江大學AI創智學院、成功大學資工所、臺北教育大學數位設計學系等系所，與STUDIO A旗下Straight A晶盛科技共同舉辦的「APP移動應用創新賽」，自舉辦以來，參賽人數踴躍，作品囊括能源、環保、健康醫療、智慧城市、智慧物流、智慧交通、與社會服務相關的物聯網、食品安全、大數據/雲端服務等範疇，應用程式基於iOS系統設計開發，並以蘋果公司產品及使用Swift語言為基礎進行開發。

報名參加隊伍每組成員含最多3名學生搭配2名指導老師，全台大專、碩士、博士生等大專院校在校生，擁有資訊領域專長或是跨領域學生均可組隊、跨校報名參賽。

2023「APP移動應用創新賽」即日起開放報名，完成報名並提交企劃書即可獲得參賽證明，7月4日將在逢甲大學進行決賽，入選團隊將於現場展演、答辯及接受評選，最具創新獎為MacBook Pro14吋512GB（價值64,900元）和指導老師6,000元獎金，一獎為iPad Pro11吋Wi-Fi128GB（價值27,900元）和指導老師獎金6,000元，二獎為iPad Air Wi-Fi64GB（價值19,900元）和指導老師獎金6,000元，且經主辦單位審核進入初賽並完成繳交企劃書之隊伍，成員每人皆可獲得參賽證明書乙份，進入決賽之20名隊伍，成員每人可獲得決賽證明書。

前三名得獎隊伍主辦單位將邀其前往參加9月於杭州浙江大學舉辦的大中華區總決賽，歡迎各校師生可組成跨系、跨校隊伍參賽！詳情請洽網址或Straight A客服專線：0809-088-799。