貞妍（左起）、台中新聞局局長、張秀卿、張文綺、康康、梁赫群、鄭亦真齊聚一堂。（炸綺來提供）

張文綺今（3日）為鹽酥雞第一間加盟店舉辦開幕記者會，好友張秀卿、康康、梁赫群、鄭亦真都現身祝福。張秀卿、康康更是為了她更改錄影日期，讓她相當感動。根據《CTWANT》報導，單身2年的張文綺日前與陳漢典共進晚餐，疑似戀愛。張文綺今否認戀情，笑說這樣對陳漢典很不好意思，「之前典哥主持的《請問 今晚住誰家》有來介紹鹽酥雞，我感謝他們所以請吃飯」；陳漢典也透過經紀人表示2人只是單純約吃飯，沒有戀愛。

張文綺強調2人真的沒有戀愛，雖然之前錄影碰過，但真的有互動就是因為節目採訪，「第1次互動是節目錄影，第2次就是被周刊拍到的那次」。她說為了感謝節目宣傳，特別邀請製作人吃飯，「製作人說可以帶女伴嗎，我想說這樣不好意思，所以也邀請陳漢典」，她稱讚陳漢典相當貼心，當天原本是她要請大家吃飯，沒想到陳漢典竟然悄悄結帳。

她坦言陳漢典是她的菜，但外表就是「遙遠的距離」，「他很聰慧沒辦法觸碰他」，她也說2人目前沒有熟到可以單獨相處。會主動追求嗎？張文綺直言不敢，「我怎麼敢啦！但很奇怪，他這麼好的男生怎麼會沒有另一半」。她說，目前她說身邊人都很希望她早日脫單，但她都把心思放在工作上，目前直營、加盟共7家店，希望接下來可以在台中各區拓點，下半年也會在台北開店，地點目前鎖定西門、中山區。