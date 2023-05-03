許多人喜歡特地到漁港大嗑海鮮、生魚片，認為最新鮮，但一名網友日前到南部漁港花300元點一盤鮭魚生魚片，後發現不僅外觀沒油花，連口感、味道都不像鮭魚，大失所望，網友也直呼這鮭魚根本健身過，更指出這應該是把冷凍鮭魚拿來賣客人，被當盤子。

原PO在臉書「爆料公社」發文，昨天到漁港點了300元鮭魚生魚片，結果端上來的生魚片竟然口感、油花、顏色、就連味道都吃起來不像鮭魚，非常失望。

貼文曝光後，網友看了也傻眼，紛紛留言：「感覺軟軟的不新鮮」、「這鮭魚應該是練健身的，沒油花，都是肌肉」、「價錢比鮭魚還鮭魚」、「上次吃一次同樣的，拉了三天」、「這肯定是為瘦身抽了脂的鮭魚」、「可能是木瓜」、「感覺是尾巴」。

還有不少網友指出，這應該是冷凍鮭魚解凍後的樣子，因為水分冷凍後撐開魚肉又退冰，所以表面有皺摺，「你應該沒跟老闆說清楚，你要的是生食吧，老闆以為你要回去煮味增湯的」、「感覺像冷凍智利或鱒鮭解凍後出的，這兩年歐洲系統的鮭魚飆漲，沒素質的店家就會惡搞」、「這是冷凍退冰的，顏色是鮭魚沒錯，並不是紅鱒，鮮度真的不好，這樣300元我覺得他真好賺」。