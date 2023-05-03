爭議未解仍排審鏡電視上架案 NCC召開記者會說明

《鏡電視》成立至今爭議不斷，日前傳出NCC主委陳耀祥打算讓《鏡電視》申請案強渡關山。NCC今日審查鏡電視申請負責人、公司章程變更暨換發執照，以及凱擘、台固等系統台基本頻道變更涉鏡電視頻道兩大案，在NCC委員一迴避、二事前就明確表態反對情況下，此案最終「續行審議」，何時排審沒有結論。

NCC主秘黃文哲說，經過充分討論後，因為董事長鄭優沒出席，無法得知其經營資格，所以續行審議。上架案同樣因為要確認其經營態度，也是續行審議。至於鄭優為什麼沒到NCC，黃文哲說，主要是因鄭優的健康因素，他有請假、沒出席。

黃文哲說，國民黨到NCC抗議可以理解，但NCC是獨立機關，不會影響審議進度，但他也強調行政、立法分立，應該尊重NCC獨立行使空間。至於明知鄭優不能出席，為什麼還要排審？黃文哲說，原本以為鄭優會來，但待不會太久，最後鄭優沒來。

朝野立委9日突接獲一封署名 「NCC內部吹哨者」的檢舉信，指控NCC主委陳耀祥打算偷偷讓《鏡電視》申請案闖關。國民黨立委洪孟楷表示，陳耀祥不該再主導《鏡電 視》案；國民黨立院黨團總召曾銘宗則強調，陳若漠視民意，會檢討其責任。

檢舉信指出，陳耀祥透過核心幕僚備妥相關資料，打算4至5月偷偷 讓《鏡電視》案強行通過，此舉引發其他NCC委員高度不滿。國民黨更三度在陳耀祥赴立法院報告時，要求「鏡電視撤照、陳耀祥下台」，只是仍舊擋不住民進黨立委以人數優勢護航陳耀祥， 更封殺退回NCC調查報告的臨時提案。

NCC今日委員會再度排審鏡電視兩案，由於國民黨立委率眾赴NCC抗議，並佔領陳耀祥辦公室，這場會議改為線上舉行，保密到家。7位NCC委員中，副主委翁柏宗迴避審查，今天在立法院備詢，兩位媒改色彩濃厚的委員林麗雲、王維菁，則在事前就已明確表態不支持此案，關注焦點放在陳耀祥等4位委員上。

由於鏡電視兩岸太過爭議，委員立場不一，過往接近中午就開完的委員會，拖到中午還沒開完，據傳會議過程劍拔弩張、難以凝聚共識，會議也多次停擺。而過往固定下午2點舉行的例行記者會，也拖到3點半才舉行，對外說明審議結果。