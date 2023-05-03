TOWN ACE是TOYOTA針對輕型商用車所特別開發的全新世代產品，貨卡車型最高載重960公斤，各行各業的貨品都能以超高效率承載，加上適中的車身尺寸與4.9m靈巧迴轉半徑。而頭家們重視的平均油耗表現更是高達15.2km/L(自排版本)、14.8km/L(手排版本)。此外，豐富的主被動安全配備除了全車系標配雙SRS氣囊，頂規車型更搭載TSS(Toyota Safety Sense)主動安全防護系統。

廂型車在去年底上市後，推出2人座、5人座兩種不同車型，2人座車型超大的載貨空間，可以輕鬆承載8台27吋公路腳踏車，且最高載重880公斤；5人座車型搭載5/5分離第二排座椅，並具備拉桿式快速收折設計，車室空間輕鬆變化，滿足載人載物多種用途，目前累積訂單也已經超過一萬台，大幅超出預期。和泰車強調，目前貨卡車型顧客下單後等待交期已大幅縮短。