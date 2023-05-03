財務長Remco Steenbergen在周三指出：「持續強勁的需求，給了我們對未來幾個月的信心」。
漢莎航空證實了2023年財測，說公司仍然預計2023年全年調整後息稅前獲利(EBIT)將有顯著的改善。
該公司公布第一季調整後EBIT為虧損2.73億歐元(約3.01億美元)，仍優於去年同期的5.77億歐元虧損，並且大致上符合分析師預期的2.79億歐元虧損。
第一季營收增加40%，達到70.2億歐元，未能達成市場普遍預期的75.7億歐元。
德國的漢莎航空(Lufthansa)表示，預計今年夏季旅遊需求強勁，旅客將填滿飛機座椅，並協助公司達成全年業績目標。
財務長Remco Steenbergen在周三指出：「持續強勁的需求，給了我們對未來幾個月的信心」。
漢莎航空證實了2023年財測，說公司仍然預計2023年全年調整後息稅前獲利(EBIT)將有顯著的改善。
該公司公布第一季調整後EBIT為虧損2.73億歐元(約3.01億美元)，仍優於去年同期的5.77億歐元虧損，並且大致上符合分析師預期的2.79億歐元虧損。
第一季營收增加40%，達到70.2億歐元，未能達成市場普遍預期的75.7億歐元。
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