財務長Remco Steenbergen在周三指出：「持續強勁的需求，給了我們對未來幾個月的信心」。

漢莎航空證實了2023年財測，說公司仍然預計2023年全年調整後息稅前獲利(EBIT)將有顯著的改善。

該公司公布第一季調整後EBIT為虧損2.73億歐元(約3.01億美元)，仍優於去年同期的5.77億歐元虧損，並且大致上符合分析師預期的2.79億歐元虧損。

第一季營收增加40%，達到70.2億歐元，未能達成市場普遍預期的75.7億歐元。