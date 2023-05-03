蔡英文總統昨(2)日晚間出席「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，感謝各行各業為防疫付出的所有國人同胞。對於蔡政府的防疫結尾不見檢討改進，竟在中央疫情指揮中心解編隔天辦授獎表揚，中廣董事長趙少康痛斥蔡政府直到防疫的最後一刻，還在大內宣。

趙少康今(3)日在臉書指出，歷經三年多疫情肆虐，每個人的生活與工作都受到影響，經濟重挫，更有1萬9千多人因疫情而死亡，但蔡政府的防疫結尾不見檢討改進，竟在中央疫情指揮中心解編隔天舉辦盛大的授獎表揚儀式，前指揮官陳時中更站在蔡英文旁邊，絲毫不覺愧疚。趙少康痛斥蔡政府直到防疫的最後一刻還在大內宣，絲毫不在意人民因疫情而遭受的痛苦。

對於蔡英文致詞說稱「懷著感恩、喜悅的心情來參加這場晚會」，趙少康直言，不曉得蔡英文到底為何喜悅？並認為蔡政府的防疫措施荒腔走板，停班停課標準一變再變，堅持不普篩、民眾搶口罩、搶快篩、搶疫苗，政府完全沒有配套，人民苦不堪言。

趙少康說防疫有功人員辛苦，應當稱許，但更多因為疫情受到不平等待遇及委屈的各行各業，卻等不到政府的重視。趙少康強調，蔡英文疫情期間沒跟人民站一起，無法同悲同苦，疫情結束就找陳時中、各國駐台使節宣傳政府防疫，沒有一人一官受到究責，讓人看清蔡英文自大、無能的本質，把疫情當成政治舞台。