導演丁朱里（左）在片場和金施恩溝通演出方式。（華映提供）

韓國電影《陰影下的她》改編自真實故事，由韓國知名才女導演丁朱里執導，集合國際級女星裴斗娜及新生代女星金施恩共同演出，聚焦在職場剝削所引發惡性循環的悲劇，劇情真實且犀利。電影不但獲得坎城影展影評人周閉幕作品，也在剛頒完獎的韓國百想藝術大賞拿下最佳劇本及最佳新人獎和GUCCI Impact Award的肯定。

今年百想藝術大賞電影的女新人獎入圍者各個實力堅強，像是《嬰兒轉運站》的李知恩（IU）、《少女推土機》的金惠奫、《獵首密令》的高允貞及《為愛重生》的河允景，但金施恩以《陰影下的她》自然平實的演技，擊敗眾多實力派對手，讓她意外又開心，更被封為怪物新人，她得獎時表示：「我常想要安然無恙的度過每一天，沒想到，活著活著就得獎了，人生還是很美好的。」

金施恩分享自己在拍攝《陰影下的她》到後半時期，變得很情緒化，有一回到拍攝地時，突然覺得喘不過氣，便打開手機的記事本，把紛亂的心情全寫了下來，有如找了出口，突然就覺得好多了。導演丁朱里也發現她的異狀，特別開導她說：「只要在拍攝時成為素熙（角色）就好。」讓她深感鬆了一口氣，再也沒有回頭去看那次寫下的文字。

導演丁朱里的作品一向關懷社會議題，這回以冷靜又犀利的手法點出制度的無情，只追求數字和成效的結果，害死了年輕的生命，但也沒有人被咎責。她說：「很多人難過現實生活中，並沒有像裴斗娜般的女警追查真像。但還是有記者及死者家屬都對追尋真相有所堅持。」她更感謝女主角裴斗娜的力挺演出，才讓這個悲劇故事可以用電影的方式呈現在大眾面前。