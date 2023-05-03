副縣長李文良(右二)表示，隨著金門大橋的開通，本屆金門海上長泳將首度移師烈嶼鄉東崗海灣舉行。(于家麒攝)

金門海上長泳活動每屆都會訂製主題紀念酒贈與參賽選手，吸引不少國內外泳士蒞金挑戰。(于家麒攝)

「2023第11屆金廈海域泳渡接力公開賽暨第20屆金門海上長泳」活動，今(3)日上午舉行公開發布會，過去19個年頭、陪伴多少人青春歲月的「搶灘料羅灣」將游入歷史，縣府表示以往於料羅灣82據點舉辦始終難以帶起地區與周邊社區景點的旅遊人潮，經多次場勘與環境評估後才決定結合金門大橋的觀光效益，首度移師烈嶼習山湖公園附近的東崗海灣舉行，從「新」出發。

縣府指出，具有金門濃厚歷史特色的海泳活動，隨著金門、廈門兩岸的開放與和平交流，接續金門大橋的開通，同時也解鎖了烈嶼鄉豐富的自然景觀與人文特色，成為富有和平、運動健康、輕旅遊、游泳里程碑等元素的水域運動。以往位於料羅灣82據點著名的金門海泳之搶灘料羅灣、泳渡料羅灣活動，亦將於20年後的今天，隨著時代的潮流華麗轉身，回歸正名「金門海上長泳」，不僅富含著歷史，也廣納了大眾嚮往的自然景觀與人文，也為本屆金門海上長泳暨金廈泳渡活動帶來煥然一新的面貌。

主持發布會的副縣長李文良說，本屆金門海上長泳暨金廈泳渡活動場址，將隨著金門大橋的開通，移至烈嶼鄉雙口海邊(金廈泳渡)及習山湖公園─東崗海灣(金門海上長泳)舉辦。活動日期訂在7月15日舉行金廈泳渡、7月16日舉行金門海上長泳。本次活動規畫，將保留富含歷史元素的親子及新科技帶狀活動與園遊會，讓游泳愛好者們能攜家帶眷一同蒞臨金門報名參與。

金門體育會理事長唐麗輝則表示，參與活動的民眾除能在7月15日至雙口海邊免費觀看國內外游泳好手並於現場加油外，更能親身體驗7月16日金門海泳活動─東崗海灣清澈海水與美麗海灣，不用出國即能享有國外才能感受到的開放水域游泳輕旅遊，誠摯邀請國內外、亞洲地區的游泳愛好者們，一同共襄盛舉，透過本屆海泳活動，來體驗不一樣的金門，以及從「新」出發的金門海上長泳。

另縣府表示，為維護烈嶼東崗海灣自然環境及保障活動品質，本屆金門海泳活動報名名額限額1000名，活動相關報名資訊，請洽金門體育會專線082-311148，或上網搜尋「金門體育會」臉書粉絲專頁，請有興趣的泳者們趕緊報名報起來，一起相約金門，金門海上長泳歡迎大家來挑戰。