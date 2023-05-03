5月3日是聯合國「世界新聞自由日（ World Press Freedom Day ）」，聯合國NGO世界公民總會、台灣人權文化協會、太極門氣功養生學會等多個民間組織，3日邀請吳景欽、趙政岷、郭正典等近30位各界學者專家代表，舉辦「良心與願行傳播正能量－發揮言論自由的真義」線上論壇，與會專家表示，言論自由是享有其他人權的關鍵。

主辦單位表示，聯合國大會1993年宣布，將每年的5月3日定為世界新聞自由日，意在提高新聞自由的意識，並提醒政府尊重和提升言論自由的權利。世界人權宣言第19條並載明，人人有主張及發表自由之權。本日論壇希望透過台灣指標性人權迫害案件，探討言論自由的問題所在。

時報文化出版企業公司董事長趙政岷指出，閱聽大眾自我省思跟閱讀，是言論自由價值的實踐，他表示，從日治、戒嚴的嚴格管治到報禁開放，再到新媒體時代，我們看到新聞自由跟資本主義的限制。聯合國的世界新聞自由日提醒了我們，面對一個這樣的新的朝代，我們應該要想一想，我們的人權在哪裡？我們的司法在哪裡？我們的自由在哪裡？我們的言論應該怎麼樣受到約束或者怎麼樣受到伸張？每一個閱聽大眾必須知道自己是怎麼解讀所接收的訊息。

真理大學法律系副教授吳景欽表示新聞自由是屬於言論自由的一環，他舉法稅改革聯盟黃姓志工媽媽，在2020年9月19日，因舉牌質問行政執行官在太極門案領了多少獎金？被新竹縣竹北六家派出所警察以現行犯逮捕，質疑竹北警察嚴重箝制人民言論自由，違反行政中立。他認為要防止政府肆意違法濫用公權力來對付人民，新聞自由及言論自由是監督國家、執政者最好的武器。

前新北市記帳士公會理事長蔡維杰指出世界新聞自由日的精神在於獨立多元自由，其真實性能夠被大眾所知悉。台灣看似新聞真的很自由，然而執政黨利用預算或者利用各項行政資源掌控媒體，各大主流的媒體，尤其是電子媒體，立場非常鮮明。他質疑真正的聲音出得來嗎？

前榮總醫研科主任郭正典表示，他指出太極門案發生在1996年，當時雖已解嚴，但仍是獨裁統治者剷除異己之政治迫害的典型案例。獨裁者最怕的事情就是新聞自由，新聞自由能夠解決的不只太極門案的不公不義，也能夠解決人間各種不公不益，包括貧窮、暴力及戰爭等等。

無國界記者東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）受訪時曾指出，台灣新聞自由面臨的挑戰，直言除了假新聞外，媒體依舊由大企業掌控，導致媒體淪為政治工具，未能保障媒體人的編輯採訪自由。聯合國對世界新聞日旨在「塑造權利的未來：言論自由是享受其他所有人權的推動力」。與談專家希望政府真正理解新聞自由的真諦，實踐真正的公理正義，呈現台灣自由民主的輝煌成就。