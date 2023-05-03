天使本周作客紅雀主場，也是二刀流好手大谷翔平率領日本WBC代表隊奪冠後，首次以敵人身分交手國家隊隊友努特巴（Lars NootBaar），賽前先禮後兵，努特巴昨（2）發出晚餐邀約，沒想到卻被大谷翔平以睡覺為由回絕。

Love is real



- Ohtani ❤️ Nootbaar

pic.twitter.com/5YHe5eB7zf — 大谷翔平 ¹⁷ 🏆Ohtani Shohei ¹⁷ (@shoheisaveus) May 2, 2023

大谷翔平並未安排在今日先發打線，本季第2度板凳出發，儘管獲得休息機會，大谷翔平仍照慣例在外野傳接球，努特巴也特別過去打招呼寒暄幾句，兩人大約了4分鐘。努特巴賽前接受訪問，透露自己昨天問了大谷翔平想不想一起吃晚餐，「他說他在睡覺，他就是這麼平凡的一個人，也是一個令人敬畏、非常謙虛的傢伙，更是一位了不起的棒球選手。」

對於一起打WBC，努特巴非常感謝大谷翔平願意接納自己，「他說的每一句話對我意義重大，他不僅幫助了我，也替球隊帶來了冠軍。」談到大谷翔平將在明天登板先發，努特巴苦笑著說，「我想這會是一場有趣的對決，我非常期待，他投的球很厲害，但我不想常常碰上他。」

努特巴今以第9棒右外野手先發登場，2打數沒有安打，獲得1次保送，吞下1次三振。天使靠著先發投手山多沃（Patrick Sandoval）5局失1分好投，打線上沃德（Taylor Ward）貢獻3分炮，最終天使以5比1反客為主打敗紅雀。