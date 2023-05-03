全球新冠肺炎疫情不僅改變民眾生活，也像是一場全民病毒公衛課。疾管署副署長羅一鈞提醒，疫情指揮中心解散並不代表病毒不具威脅，大眾應對所有傳染性疾病有正確認知；過去3年腸病毒、流感、登革熱等傳染病都沒有大流行，今年看來已經蠢蠢欲動。

羅一鈞指出，過去3年因為新冠疫情而產生「免疫負債」，隨著疫情解封，應將防疫重心移回社區及旅遊常見的傳染病，例如腸病毒通常在每年春夏季流行，以及今年比較反常的流感，由於冬天沒有流行，隨著今年2月和4月口罩陸續鬆綁之後，流感疫情逐漸攀升，看起來5月才會到達高峰。

台灣感染症醫學會今年3月針對全台18到75歲民眾進行千人病毒認知大調查，結果發現，青壯年族群對家人染疫後的重症或死亡有較多的擔心，而18到29歲年輕族群則較其他族群更擔心因疫情而影響人生整體規劃。

另外，隨著疫情發展至今，8成6的民眾表示對於疫情早已無感或變樂觀，主因為疫情流感化或以輕症居多，還有積極做好各種防疫措施等，但仍有13.7％的民眾表示依然恐懼與害怕，進一步分析發現，這群民眾也較不積極關心病毒疾病相關資訊；有趣的是，7成3的民眾認為比起疫苗，提升個人免疫力才是王道。

除了新冠肺炎，生活中早存在許多被輕忽的病毒性疾病。該項調查發現，有超過2成的民眾不知道引起愛滋病的HIV是病毒；只有不到6成的人知道是國病B、C肝是病毒性疾病，顯見民眾病毒知識教育仍需加強。

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，臨床上觀察，民眾容易對於疾病認識不足而感到焦慮恐慌，若能建立對病毒正確認知，較能減緩恐懼情緒，甚至降低獵巫事件的發生。他也提醒，病毒性疾病可透過施打疫苗使身體產生抗體，但不代表可完全靠自體免疫力對抗，輕忽疾病影響將可能導致病情加重，甚至錯過治療時機。