由於Chat-GPT的問世，人工智慧的應用再度掀起話題。人工智慧在各種工業及生活應用方面已逐漸落地應用。未來，生活中將處處有AI存在。有鑑於此，大仁科技大學在消防安全教學方面，決定導入先進人工智慧的系統運用在學生教學及實驗方面。

人工智慧在各種工業及生活應用方面已逐漸落地應用。(大仁科技大學提供)

大仁科技大學校長郭代璜表示，教學需要與時俱進，大仁科大的教學設備也跟著時代技術的進步不斷前進。建構更前瞻的教學環境，希望透過先進技術的導入給予學生更多的學習機會，刺激學生的學習潛力。郭校長非常感謝雲義科技願意捐贈小雲智慧辨識盒(UniPicket-AIBox)及AIWatcher通報接收軟體給大仁科技大學作為教學用途。

大仁科技大學校長郭代璜表示，希望透過先進技術的導入給予學生更多的學習機會，刺激學生的學習潛力。(大仁科技大學提供)

郭校長進一步表示經過我們學校消防安全學士學位學程的老師們演練測試，小雲智慧辨識盒的影像煙霧火光偵測在消防偵測通報上比傳統消防偵煙器的發報速度快上好幾倍，對於災害的提早發現並加以控管確實會有實際的幫助，結合影像通報更可避免消防誤報。對於大仁科大消防學程畢業的學生，進入「智慧消防」安全的領域，有著莫大的助益！

雲義科技公司總經理黃本聰表示，ChatGPT的出現更會加快大家對AI在生活上應用的認同與速度。(大仁科技大學提供)

雲義科技公司總經理黃本聰表示，AI應用到各行各業已是一個趨勢，ChatGPT的出現更會加快大家對AI在生活上應用的認同與速度。目前在工安消防及維安的議題上還有需要解決的問題。其一是傳統消防偵測都是定點的偵測(如天花板固定偵煙器)，對火災煙霧的偵測時程太長，往往發報時火勢都已經蔓延。運用攝影機結合AI影像偵測，攝影機看得到的地方都是偵測點，在還是火苗煙霧剛起來的階段就可以發現通報，還有機會迅速撲滅火勢。其二是人力成本逐漸高涨，而且人力會有懈怠、疲勞、離開崗位等安全漏洞，這些都只有導入AI影像辨識系統才能真正解決。

小雲智慧辨識盒可以直接整合現有的監視系統，就像是一個工安維安的機器人。(大仁科技大學提供)

黃總經理表示，小雲智慧辨識盒突破很多技術上的瓶頸，可以直接整合現有的監視系統，就像是一個工安維安的機器人。它可以讓每一支攝影機同時具有10種以上偵測工安維安異常的功能。舉含煙霧火光、人員未戴安全帽、有人昏倒、有人求救或管制區有人進入等。它也可以跨廠區通報，當工廠偵測到工安危安事件時，可以立即將現場影像傳送到總部的警衛眼前，並發出警報。

小雲智慧辨識盒(UniPicket-AIBox)是完全由台灣研發的產品，由於創新的設計、先進的技術應用與簡單易用的使用介面。榮獲2021年由經濟部標準檢驗局、高雄市經發局與儀器公會全國聯合會舉辦的儀器精品選拔入選精品產品。並因為對消防應用上有卓越的功能效果，在2022年與消防單位合作以｢守護者聯盟2.0」團隊獲總統頒發卓越團隊獎項。