民眾黨主席柯文哲在今日播出的網路節目《觀點芹爆戰》，針對民進黨2024總統參選人賴清德是否已躺著選？柯文哲指出，賴清德就是新潮流豢養的，「還給我裝可愛」，當年在吃香喝辣怎麼都不講話？賴清德也是醫師，為何在疫情期間遇到高端、擋BNT、缺快篩等爭議時都不講話？

柯文哲在《品觀點》網路節目《觀點芹爆戰》接受資深媒體人黃光芹專訪，談到賴清德時表示，「賴清德最大的問題是，你就是新潮流豢養的，你還給我裝可愛，新潮流幹的事，要不要一條條列出來？當年在吃香喝辣怎麼都不講話？」

他續指，自己到時候就會問賴清德，賴也是醫生，高端怎麼都不講話？擋BNT怎麼都不講話？缺快篩怎麼都不講話？防疫措施搞成這樣都不講話，如果不是醫生還可以裝不懂，賴清德都懂還不講話，「新潮流幹的事，他哪一件不知道？不要裝可愛了好不好！」

柯文哲也說，不能說當了總統才要改革，要推出排黑條款為何不早一點講，現在為什麼不表態？世間沒有那麼好康。

他表示，其實綠營派系問題也會有併發症，現在可以看到英系的都在袖手旁觀，立委高嘉瑜一定支持賴清德，高嘉瑜被英系力挺的基進黨台北市黨部主委吳欣岱挑戰也是因為仇恨問題，政治應該不需要這樣，整天在那邊誰害誰，真的是很奇怪，為什麼對人家不爽就要害人家。

柯文哲說，「我看他們都把他們當病人就好，每個都需要醫療，何必每次都要把人家當成壞人？當醫生來從政感覺好像比較高尚。」