鴻海創辦人郭台銘昨稱當選總統後會在90天內讓詐騙集團消失，行政院長陳建仁3日指出，明日行政院會將提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，為打擊犯罪提出更有效的辦法，他強調，「我們已經刻不容緩，需要現在就要來進行，不能夠等到下屆總統才來進行。」

陳建仁下午出席台高檢「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」揭牌典禮時指出，打擊詐欺一直是他上任以來，在治安方面最重要的工作之一。打擊詐騙實際上需要不斷在技術上精進，而且要加以修法，「在這一方面，我們已經刻不容緩，需要現在就要來進行，不能夠等到下屆總統才來進行。」

陳建仁說，因為打擊詐騙相當重要，他已經請政務委員羅秉成督導相關部會持續精進，明日行政院會將提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，為打擊犯罪提出更有效的辦法，包括修訂「打詐5法」，精進各式各樣的技術，希望能夠在打擊犯罪上更加精進，也歡迎大家提出任何有關於防詐的好方法。

陳建仁說，在打擊詐騙的工作上，政府已經有相關對策，希望大家都能夠積極參與這樣的工作，今天特別來這裡就是希望跨部會做整合，把防詐的工作做好，來確保我們民眾財產的安全。

至於郭台銘推出「每個縣市蓋一座小的核電廠」一事，陳建仁說，大家從前年公投結果就能得知，台灣大多數民眾都反對核四廠重啟，而且非核家園、淨零排碳都已成為台灣共識，也是全球趨勢。

陳建仁說，至於小型核電廠或者核融合在設備上是否安全、價格上是否平價，或者技術上是否能夠落實，這些都有待考慮，必須要審慎規畫。