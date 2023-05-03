台灣運彩X T1聯盟2022-23賽季4月份獎項出爐，高雄全家海神胡瓏貿獲選單月MVP，台南台鋼獵鷹洋將阿修羅（Robert Upshaw）則獲單月最佳外援。

胡瓏貿4月出賽兩場，平均每場貢獻22.5分、3.5籃板、1.5助攻，且三分球20投12中，命中率高達六成，其中4月16日面對太陽一戰，海神有非贏不可的壓力，該役胡瓏貿抱著捨我其誰的態度，狂砍31分外加5籃板、3助攻，助隊奪勝以例行賽第三之姿，取得季後賽門票。

單月MVP票選中，胡瓏貿在球迷選票略輸新北中信特攻阿巴西與林秉聖，但媒體票獲不少5分票，最終擊敗各路勁敵，獲得4月MVP。

台南台鋼獵鷹外援阿修羅4月平均每場贊助26.3分、10.7籃板、5助攻、1.3阻攻，攻守兩端穩定輸出受到球隊重用，更在媒體票選部分獲得多數的5分高分票，在本季入圍四次後，終於搶下單月最佳外援的肯定。

海神和獵鷹季後賽首輪過招，雙方前兩戰由獵鷹做東，兩隊勝負各一，3日換到海神主場，都希望能搶下讓團隊氣勢再提升的一勝。