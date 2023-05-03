康康。（炸綺來提供）

康康、張秀卿今（3日）在台中出席張文綺加盟鹽酥雞開幕記者會，他日前傳出遭詐騙事件，今還原事發經過，「我2017年剛好要辦20週年演唱會，他們找我投資紅髮艾德、防彈少年演唱會，總共被騙500萬。他前兩天被抓到起訴，我是裡面被騙最少的，小刀被騙了2千萬」。

該事件為顏姓負責人夥同另一間文創公司，6年來向多名投資人聲稱「邀請韓團TWICE和BTS來台開演唱會」，吸引不少人投資，事後卻被發現是一場騙局，受害者包括藝人康康、5566小刀等人，共15人受害，詐騙金額超過1億2千萬。

康康說，「顏姓老闆叫我投資紅髮法艾德，還有防彈少年，結果我投資後他把錢拿走，我記得是五百萬元，前2天那個老闆被抓到，我才知道是被騙最少，小刀被騙兩千萬，吳敦義兒子等也有上千萬，這人是騙各個人的錢去還錢，抓到人之後我就沒再問小刀。」康康說當時被騙後有提醒小刀，「因為已經騙我錢，我良心不安就提醒他，但不知道為什麼小刀還是有投資」。

康康認為拿回來機會小，不過前陣子SELINA前夫阿中有聯絡他，說他朋友有被騙，「阿中是義務幫忙，所以我就沒去管，讓他去處理，我有去做筆錄，警察很年輕，還說康先生恭喜你，你是被騙最少的，其他人都千萬元起跳，有人買兩百張要給孤兒看我演唱會，結果大家都在關心這件事，沒人關心我的演唱會，我即將要在高流跟北流舉行演唱會。」

另外，張秀卿被問到二胎的生育計劃，她坦言已經更年期，沒有機會再生了，那夫妻間的「恩愛」頻率？一周2次？她害羞的說沒這麼少，至少一周3次差不多。一旁的康康則慌張要媒體不要報導，「這樣我老婆會比較耶！」