賴姓男子（右）以為掉落天坑的特斯拉轎車保險公司會理賠，結果不理賠，建商置之不理，車商要求19日前償還230萬元，賴父稱其子已有憂鬱症傾向。（羅浚濱攝）

豐邑建設在竹北市「豐采520」建案工地，造成賴姓車主租用的拉斯拉轎車陷落天坑，整台車報銷，保險公司不理賠，建商也置之不理，租賃公司並要求賴男在19日前清償230萬元車款，賴男父親3日指其子氣炸並有憂鬱症傾向，痛批豐邑建設是「黑心建商」！

賴男父親指縣府稱2日建商會協調，但建商根本沒連絡。工務處長江良淵說，他有促請建商與被害車主協調，建商僅回覆「了解！」縣議員蔡蕥鍹指出，若豐邑建設不處理被害人的車損，將要求縣府對「豐采520」無限期停工，否則就是明顯的官商勾結！

賴父說，其子30多歲自己創業開公司，承包豐邑喜來登大飯店的客房清理業務，用公司名義向汽車租賃公司簽4年約租用特斯拉，每個月付4萬元租金，可以節稅，牽車不到1個月，車子停莊敬六街停車格竟掉落天坑，吊起來送維修廠，車商稱整台車報銷。

賴父指一般租賃車是車商投保責任意外險，租特斯拉的車商要求由租用人投保，其子是保乙式車險，事發後其子以為交給保險公司處理就好，未料，保險公司竟稱無法辦理理賠！

理由是保險局副局長林志憲向媒體對此案理賠的說法，「責任險確定不賠，車體險才有賠，而且依目前狀況恐怕得投保最貴的甲式一定有賠！」

賴父指車子回掉落天坑，明顯與「豐采520」的工地有關，事發迄今1星期，保險公司不理賠，建商置之不理，更要命的是，車商通知其子19日前要付清230萬元的車款！

賴父說，如果向竹北市公所申請國賠做代位求償，官司可能要打2、3年，根本緩不濟急，讓其子情緒極度不佳，有憂鬱症的傾向。

據了解，有特斯拉車隊得知建商對天坑事件造成的車損，竟無動於衷，私下展開串連，揚言將發動上百輛拉斯拉包圍「豐采520」工地，使此案成為全國焦點話題。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。