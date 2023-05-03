日本正值一年一度黃金週長假，5月2日下午發生一起兩車在高速公路隧道內相撞起火事故，造成兩個家庭共3人不幸死亡。這兩輛車分別在赴觀光地路上及結束觀光行程返家途中。

日本放送協會（NHK）報導，山形縣鶴岡市的山形自動車道（類似台灣高速公路）一處隧道，5月2日下午發生兩輛小客車對撞起火事故，3名死者分別是同車的1歲男童早坂青遙和24歲母親早坂未空，及另一輛車上的73歲石川和美。

警方表示，死亡母子家住橫濱市，石川和美家住茨城縣常陸太田市；兩車駕駛分別是男童29歲父親及石川24歲孫子，兩人都受到嚴重撞擊或骨折等重傷。

警方表示，早坂一家3口因觀光來到山形縣，正要前往觀光地；而石川跟孫子則是結束旅程正在返家途中。

事發隧道內為雙向單車道，雖然車道中間有設置分隔桿，但並沒有安裝用來防止車輛進入對向車道的鐵線等物體。警方將待兩車駕駛傷勢復原後，釐清事故發生詳細狀況。