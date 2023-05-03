超商飯糰一直是外食族方便買的選擇，台灣超商一年粗估賣破一億個飯糰，加上天熱沒胃口，帶動三角飯糰買氣約3成。據市調統計，民眾進店選購最在意有什麼口味，價格反倒是其次，讓業者卯足創意在口味玩變化，好比有異國風情的日式、美式飯糰，或是將經典再進化，在口感上求新意等新品，有望再拉抬銷量1成以上。

疫情解封帶動出國旅遊潮，日本成為最受台灣人歡迎的旅遊勝地，不少日式餐飲業者也標榜在台灣就能吃到道地口味，日料商機高達100億，全家看準趨勢推新品，包括以南九州大眾美食雞肉飯製成的「日式雞肉飯飯糰」、以日本進口八丁味噌拌豬絞肉入餡展現濃郁風味的「味噌豬飯糰」，搭原萃25元系列省10元、指定飲品享59元餐促優惠。

7-11「星宇胡同新極上-炭火燒霜降牛肉飯糰」將炭烤香氣混合燒肉醬美味，55元。（7-11提供）

為慶祝星宇航空日前迎接北美線開航，7-11打造強強聯手策略以「美式風情」為主軸開發新品，其中包括星宇航空機上廣獲好評的胡同燒肉聯名餐點，主打「炭火燒霜降牛肉飯糰」，嚴選特級越光米、霜降牛五花搭胡同燒肉獨門醬汁，訴求醬香濃郁。

萊爾富開創「嚴飯糰」系列，熱銷款包括珍選鮪魚、嘉義雞肉飯以及珍選肉鬆，售價28元起。（萊爾富提供）

萊爾富則在經典口味飯糰上營造新口感，開創「嚴飯糰」系列，標榜米飯香Q且售價28元起；其中珍選鮪魚、嘉義雞肉飯以及珍選肉鬆等口味最為熱銷，清淡而不柴的鮪魚肉、淋上雞油增添滿滿香氣的雞肉絲，以及古早味口感肉鬆，搭配黏性適中米飯，層次頗豐富，即起至30日，買嚴飯糰全品項享第二件5.8折。

OKmart「大拙匠人-鵝油拌飯飯糰」一咬下就能感受鵝油香氣四溢，29元。（OKmart提供）

OKmart首推「大拙匠人-鵝油拌飯飯糰」，由大拙匠人獨家蔥香鵝油帶出誘人香氣，混合醇厚鹹香的醬油及彈牙米飯，30元內就能嘗到多層次口感；另「氣冷雞-照燒雞海苔飯糰」擁有雞肉鮮甜肉汁且扎實不柴，同樣適合作為正餐或解饞點心。