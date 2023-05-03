指背點字由福島令子為盲聾兒偶然發明，透過指尖敲打指尖的溝通方式傳遞訊息。（威視提供）

日本資深影視製作人結城崇史推出最新作品《指尖上綻放的愛》，故事描述9歳失明、18歳失聰的福島智，在親友的愛與守護下，成為全世界第一位盲聾者大學教授的真實生命故事。身為電影監製，結城崇史特地來台宣傳，與他友好的台灣導演魏德聖也搶先看完電影。

魏德聖給出感動好評：「很難相信這是一個真實的故事。失去了一隻眼睛怎麼辦？我還有一隻眼睛可以看見。兩隻眼睛都看不見了怎麼辦？我還有耳朵可以聽。連耳朵都聽不見了怎麼辦？我還有腦可以思考！這是多大多美的韌性！我們可以用幾行文字就能分享這讓人感動的故事，但經歷其中的人物和陪伴者呢？願每個不平靜的人生，都有光彩。」

電影邀請《最後的命》導演松本准平執導，《末代武士》、《幸福的三丁目》小雪、《神劍闖江湖》田中偉登、《世界最長的照片》吉澤悠、《小偷家族》LILY FRANKY，以及《超越無限2分鐘》朝倉禮生聯合演出，監製結城崇史來台連跑3場映後，許多觀眾淚灑戲院、熱情排隊簽名拍照，甚至用日文提問互動。